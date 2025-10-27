Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía el lunes, informó la agencia turca de respuesta a emergencias. Reportes de prensa señalaban que algunos edificios sufrieron daños, pero no se reportaban víctimas hasta el momento.

El sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD. Ocurrió a las 22:48 hora local (1948 GMT) a una profundidad de 5,99 kilómetros (3,72 millas).

Se sintió en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir, informó el canal de noticias Haberturk. La televisión privada NTV y otros medios reportaron que había edificios dañados en Sindirgi.

Sindirgi también fue afectada por un terremoto de magnitud 6,1, en agosto que dejó un muerto y decenas de heridos. Desde entonces, la región alrededor de Balikesir ha sido afectada por temblores menores.

Turquía se encuentra sobre importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes.

En 2023, un terremoto de magnitud 7,8 mató a más de 53.000 personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6.000 personas murieron en partes del norte de la vecina Siria.