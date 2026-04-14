Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Presidente de Líbano espera que el diálogo con Israel marque "el principio del fin" del sufrimiento -

El presidente de Líbano expresó su esperanza de que las conversaciones directas de este martes en Washington con Israel conduzcan al fin del sufrimiento de su país.

"Espero que el encuentro en Washington (...) marque el comienzo del fin del sufrimiento del pueblo libanés en general, y de los del sur en particular", afirmó el presidente Joseph Aoun en un comunicado, en el que añadió que "la estabilidad no volverá al sur si Israel continúa ocupando sus tierras".

- El FMI rebaja su previsión de crecimiento para 2026 por la guerra -

El FMI rebajó su proyección de crecimiento mundial para 2026 y advirtió de que la economía podría verse afectada por la guerra en Oriente Medio.

La institución prevé que la economía mundial crecerá un 3,1 % este año, indicó el organismo en un informe, frente al 3,3 % que pronosticaba en enero.

- Los precios del petróleo caen -

Los precios del petróleo volvieron a situarse por debajo de los 100 dólares el barril.

Hacia las 14h50 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI) caía un 5,70 %, hasta los 93,43 dólares.

El precio de Brent, la referencia internacional, perdía por su parte 3,62 %, hasta 95,76 dólares.

- Trump afirma que a Meloni le falta "valentía" en la guerra con Irán -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en una entrevista a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hasta ahora una aliada, y señaló su supuesta falta de voluntad para ayudar en la guerra con Irán.

"Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué", declaró al diario italiano Corriere della Sera.

- 17 países instan a Israel y Líbano a aprovechar la "oportunidad" de las conversaciones -

Ministros de Relaciones Exteriores de 17 países, incluido el Reino Unido, instaron el martes a Israel y a Líbano a "aprovechar" la oportunidad de las conversaciones entre ambos en Washington.

El Ministerio de Exteriores británico publicó la declaración conjunta de los ministros afirmando que "las negociaciones directas pueden allanar el camino para lograr una seguridad duradera para Líbano e Israel, así como para la región".

- Dos buques procedentes de Irán cruzan Ormuz pese al bloqueo de EU -

Al menos dos buques procedentes de puertos iraníes atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes, a pesar del bloqueo militar estadounidense, indicó el martes la empresa de datos marítimos Kpler.

El granelero con bandera liberiana Christianna cruzó el estrecho tras descargar maíz en el puerto iraní de Bandar Imam Jomeini hacia las 16h00 GMT del lunes y un segundo buque, el petrolero Elpis, con bandera de Comoras, cruzó el estrecho hacia las 16h00 GMT.

- Macron insta a Trump y a Pezeshkian a "reanudar las negociaciones" -

El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó el martes que mantuvo conversaciones el día anterior con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con el iraní, Masud Pezeshkian, y que instó a ambos dirigentes a "reanudar las negociaciones interrumpidas" entre Estados Unidos e Irán.

- Israel afirma que desea la paz con Líbano -

"Queremos llegar a la paz y a la normalización con el Estado libanés (...) No hay disputas importantes entre Israel y Líbano. El problema es Hezbolá", afirmó el canciller israelí, Gideon Saar, durante una rueda de prensa.

Representantes libaneses e israelíes se reunirán el martes en Washington, bajo mediación estadounidense, para conversaciones preliminares directas de paz.

- 10 soldados israelíes heridos en combate en Líbano

El ejército israelí indicó el martes que diez soldados resultaron heridos en enfrentamientos ocurridos durante la noche con combatientes de Hezbolá en la localidad de Bint Jbeil, en el sur de Líbano, de gran importancia estratégica y que las fuerzas israelíes han rodeado.

- Conferencia sobre Ormuz entre "países no beligerantes" voluntarios -

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán el viernes desde París una videoconferencia de "países no beligerantes dispuestos a contribuir" a "una misión multilateral y puramente defensiva" en el estrecho de Ormuz, anunció el martes el Elíseo.

- La AIE prevé una reducción del consumo mundial de petróleo en 2026 -

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que en 2026 se reducirá el consumo del petróleo en el mundo, confrontado al "shock de la oferta petrolera más grave de la historia", marcado por una caída de 10,1 millones de barriles diarios en marzo, según un informe publicado este martes.

- Pakistán prepara nuevas negociaciones -

"Se están haciendo esfuerzos para llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones. Por supuesto, queremos que regresen a Islamabad, pero el lugar aún no está determinado", declaró una fuente pakistaní a la AFP, que asegura que la reunión entre Estados Unidos e Irán "podría tener lugar próximamente".