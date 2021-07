Hombre de 68 años recibe brutal golpiza durante robo en NY

Un hombre de 68 años fue ingresado de emergencia al hospital luego de haber recibido una golpiza en calles de Nueva York.

De acuerdo con los informes, el hombre recibió graves lesiones en la nariz y terminó con la muñeca rota luego de haber sido víctima de una agresión por parte de un ladrón en Brooklyn.

Los reportes de la policía señalan que el hombre de 68 años fue golpeado repetidamente por un hombre que iba a bordo de una Citi Bike.

El sospechoso, luego de la agresión, se llevó el teléfono celular de la víctima así como sus joyas y cartera.

En las imágenes que se están viralizando en internet, muestra cómo el hombre caminaba sobre las aceras de Pitkin Avenue y Barbey Street en East New York cuando el ladrón lo abordó.

Al negarse a entregar sus pertenencias de valor, el agresor azotó al transeúnte repetidamente contra la pared, para después pegarle en la cara y derribarlo al suelo con violencia sin dejarle de pegar en la cara.

Finalmente, cuando la víctima no pudo ponerse de pie, el sospechoso lo arrastra sobre el sueño y comienza a quitarle sus pertenencias.

WANTED for ROBBERY: On 7/24/21 at approx 9:05 AM, in the vicinity of Pitkin Ave and Barbey St in Brooklyn, the suspect approached a 68-year-old male, assaulted him, causing a broken wrist & nose, then removed his property. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/SLpC72eRhS