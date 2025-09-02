Las autoridades del condado de Harris (Texas-EU) acusaron este martes a un hombre de asesinato por el tiroteo en el que murió un niño mientras jugaba a tocar timbres en su vecindario de Texas.

León Gonzalo Jr., , de 42 años, fue acusado de asesinar a Julián Guzmán, de 11 años, en un incidente ocurrido la noche del sábado pasado en un vecindario al este de Houston.

El niño y sus amigos estaban jugando a tocar el timbre de las puertas del vecindario, incluida la vivienda de Gonzalo Jr.

Segundos después de que los niños hicieron la broma, un hombre salió de la casa y comenzó a disparar mientras los pequeños huían, según relataron testigos al Departamento del Alguacil de Harris.

El pequeño fue alcanzado por las balas y se desplomó en la calle, y aunque un equipo de emergencia lo trasladó al hospital, murió el domingo.

Los investigadores determinaron que la persona que disparó contra los pequeños fue Gonzalo Jr., que este martes fue acusado formalmente en la corte.