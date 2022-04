Decenas de niños fueron enviados al hospital luego de que tomaron de envases de leche contaminados con desinfectante, en un kinder de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Los menores bebieron el líquido contaminado en el Centro de Desarrollo Infantil Temprano, que recibe niños desde los tres años de edad del condado de Camden.

De acuerdo con el reporte de medios locales, 32 pequeños bebieron de los envases que tenían un olor a desinfectante para manos.

En cuanto las autoridades se percataron del contenido de los cartones, 11 alumnos fueron enviados al hospital Virtua Our Lady of Lourdes en un primer momento. Después, uno de los trabajadores llevó a otros 21 niños al Centro Médico Cooper en un autobús escolar.

Otros cinco menores fueron hospitalizados en el mismo centro y al poco tiempo se envió a un grupo de médicos al kinder para someterlos a una revisión.

“Ningún estudiante está enfermo pero fueron enviados al hospital como medida de precaución”, explicó en un tuit el Distrito Escolar de Camden City, en Nueva Jersey.

No students are currently ill but were sent to the hospital as a precaution. Thank you.