Donald Trump dijo el lunes que estaría dispuesto a invocar la Ley de insurrección, que permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

"Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. La declaración se produce luego de que los estados liderados por demócratas de Illinois y Oregón emprendieron acciones legales para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el republicano.

"Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría", agregó.

¿Qué es la ley de Insurrección de EU?

La Ley de Insurrección de Estados Unidos está contenida en el Título 10 del Código de los Estados Unidos (U.S. Code), que regula las Fuerzas Armadas.

Autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas o la milicia (Guardia Nacional) cuando un estado no pueda o no quiera hacer cumplir las leyes federales, y permite el uso de tropas cuando haya obstrucción a la aplicación de leyes federales, rebelión o insurrección que impida su ejecución.