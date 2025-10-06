Las propuestas de los demócratas y republicanos para encontrar un financiamiento provisional fracasaron nuevamente este lunes dejando vigente el cierre de Gobierno federal que afecta a más de 1.3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales.

Con una votación de 52 a favor y 42 en contra, el proyecto republicano para dar salida al cierre de Gobierno volvió a fracasar, al igual que lo hizo la propuesta demócrata minutos antes, ya que ninguno consiguió los 60 votos requeridos.

La falta de consenso entre los senadores extiende ya a una semana el cierre de Gobierno, mientras que agencias federales permanecen sin abrir y miles de empleados no tienen acceso a su salario.

Para dar apoyo a los republicanos, los demócratas han pedido que se renueven los subsidios del programa sanitario Obamacare, que expiran este año, pero los oficialistas se niegan, acusando sin pruebas a este programa de beneficiar a migrantes indocumentados.