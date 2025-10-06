TE RECOMENDAMOS

Tragedia en Yosemite: muere Balin Miller, influencer y joven promesa de la escalada, mientras transmitía en TikTok

Tragedia en Yosemite: muere Balin Miller, influencer y joven promesa de la escalada, mientras transmitía en TikTok

El rey Carlos se siente traicionado por polémica entrevista del príncipe William: "No se hablan", aseguran

El rey Carlos se siente traicionado por polémica entrevista del príncipe William: "No se hablan", aseguran

Jóvenes Escribiendo el Futuro. SEP abre registro para recibir 5,800 pesos. REQUISITOS Y FECHA LÍMITE

Jóvenes Escribiendo el Futuro. SEP abre registro para recibir 5,800 pesos. REQUISITOS Y FECHA LÍMITE

Trump se dirige a los jóvenes en su primer TikTok como presidente: "Salvé TikTok, así que me deben una"

Trump se dirige a los jóvenes en su primer TikTok como presidente: "Salvé TikTok, así que me deben una"

Meghan Markle desata indignación al presumir viaje en París cerca del lugar donde murió la princesa Diana; la llaman “insensible”

Meghan Markle desata indignación al presumir viaje en París cerca del lugar donde murió la princesa Diana; la llaman “insensible”

Caos en Chicago: conductor enloquecido embiste vehículo de ICE y provoca escena de terror. VIDEO

Caos en Chicago: conductor enloquecido embiste vehículo de ICE y provoca escena de terror. VIDEO

Bad Bunny arrasa en “SNL” con sketch de El Chavo del 8 y lanza mensaje por Super Bowl: “¡Tienen cuatro meses para aprender!”

Bad Bunny arrasa en “SNL” con sketch de El Chavo del 8 y lanza mensaje por Super Bowl: “¡Tienen cuatro meses para aprender!”

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA

Aprende inglés en Estados Unidos: UNAM Los Ángeles lanza convocatoria de Invierno Puma

Aprende inglés en Estados Unidos: UNAM Los Ángeles lanza convocatoria de Invierno Puma

Cómo conseguir tu visa americana sin tener un salario alto ni de “millonario”

Cómo conseguir tu visa americana sin tener un salario alto ni de “millonario”

El presidente de Estados Unidos, , arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg a la que calificó de "alborotadora" por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada israelí cuando navegaba hacia la Franja de Gaza.

"Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", agregó el mandatario.

llegó este lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel en un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que "Israel está intentando eliminar a una población entera", en referencia a los gazatíes.

"Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló.

Google News

TEMAS RELACIONADOS