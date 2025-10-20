El Gobierno de Japón anunció hoy, 20 de octubre de 2025, que enviará asistencia de emergencia a México tras las recientes inundaciones que afectaron varias regiones del país.

El día de hoy el Gobierno del Japón ha decidido el envío de ayuda de emergencia a México, en apoyo a las víctimas de las inundaciones que afectaron 5 estados del país. Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad, escribió el embajador, Kozo Honsei.

La ayuda incluirá artículos de higiene y será canalizada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Esta medida responde a la solicitud del gobierno mexicano y refuerza la cooperación humanitaria y las relaciones amistosas entre ambos países.

Las autoridades japonesas destacaron la importancia de brindar apoyo inmediato a las personas afectadas por el desastre.