La plataforma de criptomonedas Binance informó el jueves que fue víctima de un importante ataque informático que afectó fondos por alrededor de 6,300 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad quedaron congelados para evitar un robo masivo.

La empresa, la mayor bolsa de monedas digitales del mundo por volumen diario de operaciones, publicó una serie de mensajes en la red social X, en ocasiones contradictorios, en los que aseguró que "los fondos de los usuarios están completamente seguros" pero también que "cubrirá todas las pérdidas".

Posteriormente, Binance señaló en su perfil en español para América Latina que "el impacto total estimado se sitúa en alrededor de $6.3 mil millones".

"Hemos trabajado con socios de blockchain para congelar los activos afectados, con ~$3 mil millones congelados en cadena hasta ahora", agregó.

Esa cifra sería cuatro veces mayor que la cantidad afectada en lo que hasta la fecha había sido el mayor ciberataque de este tipo: 1.500 millones de dólares sustraídos en febrero del año pasado de la plataforma Bybit.

La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener "alta confianza" en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, y citó "información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques".

"Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte", señaló TRM.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014 cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como venganza por "The Interview", una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.