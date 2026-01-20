México anunció este martes el traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados " una amenaza real para la seguridad " y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales, la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Esta mañana, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional", anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, en un mensaje en redes sociales.

En un comunicado, la SSPC informó que entre los traslados más relevantes están operadores del Cártel del Noreste, de Los Beltran Leyva y Los Deltas:

Ricardo González Sauceda , alias “El Ricky”: fue llevado a San Antonio, Texas. Es identificado como líder regional Cártel del Noreste, que operaba en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Pedro Inzunza Noriega, alias "El Señor de la Silla": llevado a San Diego, California. Es padre del segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva, Pedro Inzunza Coronel.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita": llevado a San Diego, California. Es identificado como colaborador de "El Chapo Isidro", además era operador logístico de Los Beltrán Leyva

Armando Gómez Núñez , alias “Delta1”: fue trasladado a Dulles, Washington. Es identificado como líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano": fue llevado a Houston, Texas. Las autoridades lo identificaron como operador logístico del "Cártel del Pacífico", donde se encargaba de coordinar el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos y es considerado como objetivo prioritario del FBI

"Eran requeridos por las autoridades de ese país por contar con procesos jurídicos en su contra, derivado de sus vínculos con organizaciones criminales, y por representar un riesgo para la seguridad pública", informó la SSPC.