TE RECOMENDAMOS
Video viral: policía irrumpe en una fraternidad y rescata a 56 estudiantes encerrados en sótano por novatada
Sobrino de Anahí es atacado por tiburón en Tulum: recibió más de 30 puntadas y así reaccionó su familia
Autoridades mexicanas informaron el jueves que están en alerta para impedir que colombianos que trabajan con los cárteles del narcotráfico aprovechen el Mundial de futbol para ingresar al país, dijo a la AFP una autoridad de Jalisco, una de las ciudades sedes del campeonato.
‘Lady Naucalpan’ queda libre tras morder a ciclista en Polanco; autoridades califican caso como “lesión menor” (VIDEO)
Esta medida preventiva obedece a la creciente participación de exmilitares extranjeros, particularmente colombianos, con cárteles mexicanos.
"Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional (...) hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia" en Jalisco (oeste), dijo a la AFP Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad del estado, donde "ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles".
[Publicidad]