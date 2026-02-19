TE RECOMENDAMOS

Autoridades mexicanas informaron el jueves que están en alerta para impedir que colombianos que trabajan con los cárteles del narcotráfico aprovechen el para ingresar al país, dijo a la AFP una autoridad de Jalisco, una de las ciudades sedes del campeonato.

Esta medida preventiva obedece a la creciente participación de exmilitares extranjeros, particularmente colombianos, con cárteles mexicanos.

"Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional (...) hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia" en Jalisco (oeste), dijo a la AFP Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad del estado, donde "ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles".

