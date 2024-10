¡Por venganza! A través de redes sociales se viralizó la historia de una joven hispana conocida como Montse, quien deportó de Estados Unidos a su exnovio inmigrante al descubrir que le fue infiel con otra mujer.

Tras llegar de vacaciones, la joven contó que utilizó el celular de su expareja para pasarse las fotos del viaje, sin embargo, al ingresar a Snapchat, una de las aplicaciones más utilizadas en el país norteamericano, descubrió mensajes comprometedores con evidencia multimedia.

Al notar el engaño, Montse ideó un plan para vengarse, ya que consideró contarle que ya sabía sobre la situación, pero el hombre lo iba a negar y temía que al correrlo se fuera con la otra mujer, así que lo regresó a México con engaños, según narra en video viral.

“Estaba llorando y estaba enojada, yo estaba pensando que eso no se puede quedar así, o sea, yo quería venganza”, aseguró.

El implicado es un hombre que llegó de forma ilegal a Estados Unidos con ayuda de la joven titular de la historia, quien se encuentra legalmente en el país, por ello, informó que lo invitó a Sixflags de San Antonio, Texas, pero en realidad cruzó la frontera a México con él dormido en el auto.

Cuando el joven se durmió, cambió la ruta hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas y al despertar, lo dejó en la zona fronteriza con un dólar y sus maletas, ya que no había posibilidades de que el joven pudiera ingresar de nuevo a territorio estadounidense.

“Yo le dije, ‘yo manejo todo el rato, tú duérmete y ahorita que lleguemos al hotel yo te hablo, para que descanses’. Yo me acuerdo que cuando pasa el primer chequeo yo iba pensando, ‘Ay no, ¿sí estará bien o estará mal?’ Pero yo me acordaba de los mensajes y me daba un coraje”, señaló.

La anécdota generó una ola de comentarios de apoyo hacia la chica, sin embargo, algunos usuarios aseguran que en realidad, al contar la historia en redes sociales podría enfrentar problemas legales por narrar un delito. A pesar de las críticas, la joven afirma que no se arrepiente de su decisión: "Yo lo traje, yo lo regreso, engañada, pero jamás utilizada", dijo.

¿Qué personas pueden ser deportadas de Estados Unidos?

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, las personas extranjeras que no cumplen con los requisitos de permanencia que estipula el país, pueden ser retenidas en un centro de detención “hasta la fecha de su juicio en la corte de inmigración o hasta el día de su deportación”.

Extranjeros que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente.

Extranjeros que cometieron un delito o violaron las leyes de Estados Unidos.

Extranjeros que desobedecieron las leyes de inmigración.

Extranjeros involucrados en actos criminales.

Extranjeros que representan una amenaza para la seguridad pública.

Para encontrar a una persona en un centro de detención, el Gobierno de Estados Unidos ofrece una página web en la que se pueden ingresar los datos de la persona buscada para conocer su ubicación. La página localizadora de detenidos es https://locator.ice.gov/odls/#/search

“Utilice esta página para localizar a un detenido que se encuentre actualmente bajo custodia del ICE o que haya estado bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos por más de 48 horas. El Sistema de Localización de Detenidos en Línea no puede buscar registros de personas menores de 18 años”, informan.