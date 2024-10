La final de Miss Universo 2024 está a unas semanas de realizarse y aún quedan boletos para todos aquellos seguidores de este certamen de belleza que cada año corona a la mujer más bella del universo. Dicho concurso se realizará en la Arena CDMX, sin embargo, usuarios en redes sociales han mostrado su inconformidad y se han quejado de los precios de los boletos, los cuales se venden en hasta $53,000 pesos. “Más caros que los de Shakira”, aseguran los internautas.

El próximo 16 de noviembre se llevará a cabo Miss Universo 2024 en la Ciudad de México. El concurso comenzará a las 20:00 horas (horario de la CDMX) y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del certamen de belleza; en esta ocasión son 130 mujeres las que compiten para obtener la corona.

El lugar en el que se celebrará este importante concurso de belleza es la Arena CDMX y desde hace tiempo se pusieron a la venta los boletos para que los interesados en acudir a dicho certamen no se lo pierdan y lo vean en vivo. No obstante, los precios de las entradas han causado decenas de críticas, ya que los seguidores de Miss Universo consideran que son muy elevados y no se comparan con los montos de otros eventos, como el concierto de Shakira.

En la página de Super Boletos se indican los precios y algunas de las reglas de este evento: por ejemplo, los niños a partir de 2 años pagan boleto; Miss Universo tiene una duración aproximada de 3 horas y no se permiten cámaras fotográficas ni de video.

¿Cuánto cuestan los boletos de Miss Universo 2024 en la Arena CDMX?

De acuerdo con la página oficial de la venta de boletos para Miss Universo 2024 en la Arena CDMX, los precios están de la siguiente manera:

General bronce: $753 pesos.

General gold: $6,088 pesos.

Capacidades diferentes: $7,308 pesos.

Zona Mega: $10,968 pesos.

Platinum: $23,110 pesos .

. VIP elegance: $43,110 pesos.

VIP diamond: $53,110 pesos.

Los usuarios de redes sociales compararon estos precios con los boletos de Shakira en México, los cuales están entre $1,500 y $11,000 pesos. Hasta el momento, las autoridades de Miss Universo no se han pronunciado al respecto sobre las críticas de los montos tan altos para la entrada a la final del concurso.

¿Quiénes son las representantes de México y Estados Unidos en Miss Universo 2024?

María Fernanda Beltrán será la representante de México en el certamen de Miss Universo: se trata de una joven de 24 años originaria de Sinaloa, licenciada en Mercadotecnia y Comunicación. Por su parte, la participante de Estados Unidos es Alma Cooper, de 22 años, nacida de Michigan, quien se graduó con honores de la Academia Militar de EU y que inició una maestría en Estadística (Ciencia de Datos) en la Universidad Stanford.