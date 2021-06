"Ni siquiera eres de este país"; hombre agrede a policía asiático de Nueva York

A través de redes sociales se ha estado haciendo viral un nuevo caso de racismo en contra de personas de ascendencia asiática, en esta ocasión por parte de un afroamericano.

El video que circula en redes como Twitter y Reddit muestra a un hombre afroamericano agrediendo con insultos raciales a un oficial del Departamento de Policía de Nueva York durante los pasados disturbios en Washington Square Park de Manhattan.

Las imágenes muestran a un hombre gritando improperios al policía que, junto a su equipo de trabajo, le piden que se mueva de la carretera a la acera.

El sospechoso, vestido con una camisa blanca y gorra de béisbol, parece señalar al oficial con el dedo con furia, incluso se logra escuchar “Estoy en la acera, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Ni siquiera eres de este país. Eres un pedazo de mi*rda. ¡Maldita mi*rda!”.

Durante todo el video se escucha el mismo insulto étnico ofensivo hacia el hombre de origen chino, mismo que no le respondió al agresor con violencia o de forma amenazante.

Más adelante en el video se ve que otro oficial trata de calmar la situación e indica a sus compañeros que se retiren.

Sin embargo, el sospechoso continúa agrediendo al agente asiático-estadounidense y se jacta de que trabaja para el gobierno que paga los sueldos de los oficiales.

Incluso lanza numerosas veces el insulto “chink” que se traduce como una ofensa de gran peso etnico en contra de las personas con ascendencia china.

Momentos después un ciclista que va a pasando escucha el pleito y le dice al agresor que no tiene por qué insultar a la gente de esa forma y dirigirse así a las personas chinas.

“¿Por qué llamas a la gente chink, hombre?”, interviene el ciclista que se une a la disputa por primera vez. “Deja de llamar a la gente chinks, hombre, eso está mal. Eres un racista, un maldito racista”.

Después de esto, el sospechoso grita que no es racista, que los afroamericanos no pueden ser racistas.

The Asian Jade Society is appalled by another one of these blatant attacks of derogatory slurs and pure racism directed towards one of our own Asian officers during a recent encounter in Washington Square Park. pic.twitter.com/HTaRtd5KbC