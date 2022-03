Obligan a afroamericana a cambiar su lugar en vuelo para sentar a mujeres blancas

Una mujer de origen aforamericano fue removida de su asiento durante un vuelo para acomodar y complacer a un par de pasajeras blancas.

De acuerdo con los informes, dos mujeres se quejaron por más de una hora con los asistentes de vuelo para que cambiaran a la pasajera afroamericana de lugar a la última fila del avión debido a que no estaban cómodas.

La mujer, identificada como Camille Henderson, tuvo un momento Rosa Parks cuando fue obligada a cambiar su lugar porque las dos pasajeras “no tenían el suficiente espacio” y querían que fuera removida a la fila 34, la última del avión.

Henderson se dirigía al Área de la Bahía en California en un vuelo de Delta que partió desde Atlanta para visitar a su familia. Al parecer las dos mujeres tenían boletos de primera clase, pero no pudieron ser colocadas en dicha sección, por lo que se sentaron en clase económica junto a Henderson.

Debido a sus peticiones y afirmaciones sobre sus boletos, los asistentes de vuelo decidieron complacerlas y cambiar a Camille de forma obligatoria.

En un audio compartido a ABC, se escucha a una sobrecargo que le pregunta si está volando sola, a lo que ella le contesta que sí.

“Hay un asiento allá atrás en el pasillo 34. Es un asiento de pasillo”, le dice de vuelta la asistente, sugiriendo que debe cambiarse.

Henderson tenía un boleto de ventana en el pasillo 15, pero aceptó las indicaciones de la sobrecargo por miedo a represalias en su contra debido a su raza o por ser calificada como una pasajera rebelde a la que la Administración Federal de Aviación puede aplicar estrictas políticas de tolerancia cero por su desobediencia u otros incidentes que provoquen.

“No quiero convertirlo en una cuestión de raza, pero en lugar de pedirles a las dos mujeres blancas que estaban a mi lado que se movieran, en un intento de acomodarlas, básicamente me obligaron a moverme”, dijo en una entrevista.

Añadió que se sintió impotente y humillada mientras caminaba al fondo del avión con las actitudes, tanto de las pasajeras como de las azafatas y por las miradas de otros pasajeros que presenciaron todo.

“Mientras caminaba hacia atrás, simplemente todo fue humillante. Fue como tener todo el vuelo mirándote y preguntando qué está pasando”.

Y agregó un mensaje a la aerolínea: “Sólo quiero que reconozcan que me hicieron sentir impotente y que no pueden hacer eso con los clientes en el futuro. Yo, como mujer negra, fui desplazada para hacer que dos mujeres blancas se sintieran cómodas. Eso no tiene sentido para mí”.

Luego del incidente, Henderson presentó una queja con Delta Air Lines; sin embargo, la empresa dijo que el asunto no estaba en sus manos. Incluso narró que el personal frente al servicio al cliente pareció no entender su queja.

“¿Cómo que te humillaron para que te pidieran que fueras a otro asiento?”, le dijo el encargado. Posteriormente le dijo que no había reporte que hacer y que no estaba mal que haya sido cambiada de lugar

Después de que el incidente se hiciera viral en redes sociales, Delta emitió un comunicado señalando que iniciaría las investigaciones pertinentes y aclararía el incidente con sus empleados y que rechaza cualquier acto racista o de discriminación en sus vuelos, tanto en empleados como con pasajeros.

