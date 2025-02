El gobierno de Donald Trump mantiene una narrativa antiinmigrante en todos sus frentes, incluyendo en la administración de las redes sociales del gobierno.

La página oficial de la Casa Blanca se ha visto envuelta en polémicas tras abandonar la solemnidad en sus publicaciones y apostar por publicaciones reaccionarias. Tal es el caso de un reciente video “ASMR” que ha causado indignación entre sus seguidores.

Idealmente, los videos ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma) son un tipo de contenido que busca provocar una sensación de relajación y placer en los espectadores a través de estímulos auditivos y visuales. Estos videos suelen incluir sonidos suaves como susurros, golpeteos, crujidos, y movimientos lentos y repetitivos.

Pero la Casa Blanca usó estas técnicas de audio y video para exponer la deportación de migrantes indocumentados. Grabaron el sonido de los aviones, de las cadenas, las esposa e incluso de cuando los inmigrantes suben a las aeronaves.

“Esto es lo más absurdo, inhumano, vergonzoso y absolutamente perturbador que he visto en mucho tiempo. No puedo creer que este sea el relato del líder de nuestro país. Es peor que un mal chiste a estas alturas”, escribió una usuaria de Instagram.

“También son seres humanos”, “¿Va Melania en este vuelo o en el siguiente?” y “Esta publicación es realmente repugnante y tan inhumana en tantos niveles diferentes” fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que la cuenta oficial de la Casa Blanca se ve envuelta en una publicación de este tipo.

Para el Día de San Valentín transformó un popular poema para decir: “Las rosas son rojas/ las violetas son azules/ Ven aquí ilegalmente y te deportamos”. Una de las respuestas de un usuario a la publicación fue: “Las rosas son rojas/ las violetas son azules/ Tu esposa y tu novio Elon, también son inmigrantes”.

La cuenta oficial de la Casa Blanca también respondió al video donde Selena Gomez llora por los inmigrantes. “Lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, quisiera poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, dijo la actriz.

La Casa Blanca subió, en respuesta, historias donde los indocumentados supuestamente cometieron delitos.

La administración de Trump ha anunciado planes para llevar a cabo redadas de deportación a gran escala, lo que podría tener un impacto devastador en comunidades migrantes.

Ante esta orden, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) insta a los gobiernos estatales y locales a tomar medidas inmediatas para prepararse y proteger a sus comunidades.

“Se recomienda convocar a líderes públicos y privados para desarrollar un protocolo de respuesta a estas redadas”, señalan.