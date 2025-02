Trump llama "dictador" a Zelenski y le avisa que si no actúa "rápido" su país desaparecerá "Es un cómico de éxito moderado, (Zelenski) y convenció a EU de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra", dijo Trump

Trump llama "dictador" a Zelenski y le avisa que si no actúa "rápido" su país desaparecerá. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA and ROBERTO SCHMIDT / various sources / AFP)