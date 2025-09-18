Un video que se viralizó en Estados Unidos está causando indignación por registrase el momento en que una adulta mayor de 63 años fue lanzada de un autobús en Boston por una mujer sin que al parecer nadie interviniera.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió la semana pasada de cuando una mujer que al parecer viajaba con otra persona y dos carriolas en el transporte público, se enojó porque presuntamente una pasajera con andadera le obstruía la salida.

Las imágenes muestran que el autobús se había detenido.

La víctima estaba a un costado de la puerta con su andadera, mientras la presunta agresora, cuya identidad fue revelada en las redes sociales como Luz Pineda, le grita a ella, al conductor y le da una indicación a la acompañante.

Luz, de 32 años, empuja en un par de ocasiones a la adulta, quien intenta no perder el equilibrio y se hace a un lado para evitar ser lanzada por las escaleras de salida del autobús.

Pineda le quita la andadera y la avienta a la calle, para luego seguir jaloneando del brazo a la víctima.

El conductor se limita a indicarle algo a Luz, momento en que la anciana intenta acomodarse la bolsa que cargaba, pero ante la distracción, Luz logra de un empujón lazarla fuera del autobús.

En el video se escuchan expresiones de asombro y al parecer alguien de afuera se acerca para ver lo ocurrido, sin que se dé a conocer lo ocurrido con la adulta mayor.

Tras difundirse el video, no sólo se dio con la identidad de la presunta agresora, los medios locales informaron que recientemente compareció ante un tribunal para enfrentar los cargos de agresión y agresión a una persona mayor o discapacitada por las lesiones que le causó.