Probar la comida mexicana hizo que un peleador de la UFC explotará contra el país y su gastronomía: Joe Pyfer insultó a México luego de que se viera forzado a cancelar su pelea, que se llevaría a cabo en la capital, por enfermarse tras degustar platillos mexicanos; el deportista estadounidense aseguró que “nunca más volvería” y que tampoco regresaría a pelear. “Nunca más voy a pelear en ese agujero de mie…”, señaló.

La gastronomía mexicana es reconocida como una de las mejores del mundo por los grandes sabores que ofrece y por las técnicas culinarias con las que cuenta, las cuales llaman la atención de miles de personas alrededor del planeta; sin embargo, la comida mexicana también es famosa por los problemas gastrointestinales que puede causar, sobre todo, a extranjeros que no están acostumbrados al consumo de picante y otras especias.

Esto último le sucedió a un peleador de la UFC (Ultimate Fighting Championship, por sus siglas en inglés), quien visitó México para llevar a cabo un combate que estaba programado para el 29 de marzo en la Arena Ciudad de México. El deportista estadounidense se enfermó del estómago justo antes de su pelea y no pudo presentarse.

El enojo que le provocó esta situación lo compartió a través de un video que subió a sus redes sociales en el cual se quejó de la comida mexicana y aseguró que no volvería al país nunca más tras la experiencia vivida.

“Aún duele que no pude pelear y de lo último que hablaré, no me importa si te es ofensivo, no voy a volver a ese país. Hice todo bien, dormí en una tienda, hice todo el trabajo para aun así enfermarme”, indicó.

Joe Pyfer peleador de Estados Unidos que enfermó y canceló su pelea en UFC asegura que no volverá a México: Es un agujero de mie... No me importa si se ofenden.

Pyfer, quien estaba programado para enfrentar a Kelvin Gastelum en la Arena Ciudad de México, aseguró que desconocía la causa de su malestar, pero descartó haber ingerido agua contaminada. Refirió que pasó meses preparándose para dicho combate, sobre todo, en el tema de la altura de la capital del país.

“Algunas personas dicen que no es por la comida, dicen que tengo enfermedad de altitud. No soy un pin… geográfico, un pin… científico de elevación, me dijeron que si me aclimataba, que lo hice. Por dos meses dormí en una tienda en el pin… suelo, hice todo lo que pude para prepararme, y si eso es la altitud y elevación, entonces a la mier.. ese país, nunca volveré a luchar ahí. Agujero de mier.., no volveré. No me importa si te ofende, tú no eres el que lucha”, sentenció.

El peleador estadounidense dijo que un par de horas después de que degustó la comida mexicana fue que se empezó a sentir mal. “Fui a mi cena de equipo, no bebí agua, no había bebido agua durante todo el viaje. Comí algo en un lugar que era supuestamente confiable y sí, un par de horas después creo que me ca… al menos 10 o 11 veces”, contó.