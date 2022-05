Piloto sufre emergencia y pasajero aterriza avioneta en Florida

Un pasajero sin experiencia en vuelos tuvo que aterrizar de emergencia una avioneta en Florida este martes, luego de que el piloto sufrió una emergencia médica.

Medios locales reportaron que los hechos se registraron en una aeronave tipo Cessna Caravan, cuando el piloto mostró un comportamiento “incoherente” a 112 kilómetros de llegar a su desino.

El pasajero reportó la emergencia con el piloto ante control de tráfico aéreo de Fort Pierce. El personal en tierra le pidió su ubicación, pero el viajero dijo que lo desconocía y sólo veía la costa de Florida frente a él.

“No tengo idea de cómo volar el avión”, dijo el hombre a los controladores aéreos a través de la comunicación por radio, según los audios difundidos.

El personal le pidió que mantuviera las alas de la avioneta niveladas y que intentara seguir su camino hacia la costa, ya fuera hacia el sur o hacia el norte.

Pasaron varios minutos hasta que control de tráfico aéreo ubicó la aeronave en la costa de Boca Ratón y lo orientó para que se dirigiera al Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

“I have no idea how to fly the airplane.” Pilot of small plane passes out while flying off the coast of Florida. Passenger, who had never piloted a plane before, successfully lands it after air traffic controller Robert Morgan talks him through the procedure. pic.twitter.com/vDxWSgsPvz