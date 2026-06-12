Un juez federal se negó el viernes a impedir que la Casa Blanca organice este fin de semana un espectáculo de la UFC en un elaborado ring ya construido en el Jardín Sur para celebrar el 250mo aniversario de la Independencia de la nación, justo en el 80mo cumpleaños del presidente Donald Trump.

El fallo del juez de distrito Amit Mehta permite que los organizadores usen el césped de la Casa Blanca como sede del evento de artes marciales mixtas de la UFC previsto para el domingo.

Mehta concluyó que es probable que los demandantes no tengan legitimación legal para impugnar el evento y que no han logrado demostrar que sufrirían un daño irreparable si el evento se realiza según lo previsto. El juez también mencionó el “retraso irrazonable” de los demandantes al presentar la demanda para cuestionar un evento que lleva meses en preparación.

Polémica total: autorizan a Trump organizar combate de UFC en la Casa Blanca (Photo by Anne LEBRETON / AFP)

“En el contexto de una solicitud de emergencia —y sumado al hecho de que la fecha de la pelea de la UFC se conocía desde hace mucho— es justo decir que los demandantes demoraron irrazonablemente en presentar la demanda, lo que socava sus alegaciones de daño irreparable”, escribió Mehta.

Abogados de la organización sin fines de lucro Public Integrity Project presentaron la demanda para impugnar el evento “UFC Freedom 250” de Trump en nombre de un activista y un veterano de la guerra de Vietnam. Ambos demandantes también pidieron al tribunal que impidiera que los organizadores construyan cualquier cosa para el evento en los terrenos de la Casa Blanca, incluida una estructura de acero de 28 metros (92 pies) de altura y 600 toneladas llamada The Claw (“La garra”).

Los supuestos “daños estéticos” de los demandantes, señaló el juez, son temporales, ya que The Claw será desmontada a partir del lunes por la mañana y el equipo de montaje en el Monumento a Lincoln debe retirarse antes de ese momento. “Las divagaciones del presidente sobre la permanencia de The Claw no cambian la situación frente a la clara afirmación de un funcionario de la Casa Blanca”, escribió el juez.

La Casa Blanca calificó la demanda como un intento sin fundamento de impedir que Trump organice un evento que no es diferente de muchos otros que se celebran de manera rutinaria en espacios públicos de la capital del país.

Según los abogados de los demandantes, el gobierno de Trump no puede emitir permisos para eventos deportivos en el Jardín Sur ni en el Monumento a Lincoln, donde los peleadores de la UFC planeaban realizar el viernes una conferencia de prensa frente a aficionados. Señalaron que el evento es una iniciativa empresarial privada y con fines de lucro, con paquetes VIP que cuestan millones de dólares.

“El gobierno del presidente otorga a la UFC una oportunidad comercial extraordinaria que quizá no pueda conceder legalmente, y a cambio, la UFC organiza un evento en el que su dirigencia, peleadores, anunciantes y diversas celebridades rendirán homenaje al presidente en su cumpleaños ”, escribieron los abogados de los demandantes.

El abogado del Public Integrity Project, Brendan Ballou, dijo que los demandantes estaban decepcionados por la decisión del juez, pero que la respetan y tienen la intención de “seguir presentando casos para revelar el costo de la corrupción en Estados Unidos”.

“Este no es un caso sobre un evento deportivo; es sobre corrupción, ya que un puñado de personas y empresas se beneficiarán de nuestros monumentos públicos”, afirmó Ballou en un comunicado.

El Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior figuran como demandados en el caso.

En 2019, durante su primer mandato, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un espectáculo de la UFC. El republicano es amigo del presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White.

Mehta fue nominado para el cargo por el expresidente demócrata Barack Obama. Ha presidido otros casos relacionados con Trump, incluido un litigio civil que acusa al mandatario de incitar a una turba de sus simpatizantes a atacar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, tras perder las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.