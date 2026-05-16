El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con el de China, Xi Jinping, en un viaje de dos días a Beijing la próxima semana, informó el Kremlin el sábado.

El anuncio se produce menos de 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyera su visita de Estado a China, donde también se reunió con Xi para hablar sobre comercio y la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

El Kremlin explicó en un comunicado que el viaje de Putin, previsto para el 19 y 20 de mayo, se programó para coincidir con el 25º aniversario del Tratado de Amistad Sino-Ruso de 2001.

Ambos líderes abordarán las relaciones bilaterales, así como “cuestiones internacionales y regionales clave” y la cooperación económica, agregó.

La relación entre China y Rusia se han estrechado en los últimos años, en especial desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú a principios de 2022, que aisló al país en el escenario mundial y amplió su dependencia de Beijing para el comercio debido a las sanciones occidentales.

Cuando Putin visitó China en septiembre de 2025, Xi dio la bienvenida calificándolo de “viejo amigo”. Putin se dirigió a Xi tratándolo de “querido amigo”.

El líder ruso tiene previsto visitar también China para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en la ciudad de Shenzhen en noviembre.