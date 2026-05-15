México y Estados Unidos acordaron el viernes seguir trabajando de manera conjunta en materia de seguridad y avanzar en los diálogos sobre comercio, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum luego de una conversación telefónica que sostuvo con su par estadounidense Donald Trump.

El diálogo entre los dos mandatarios se dio tras las tensiones que surgieron el mes pasado por el caso de los dos agentes de la CIA que murieron en un accidente de tránsito en el estado fronterizo de Chihuahua y las acusaciones por narcotráfico que hizo la fiscalía de Nueva York contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios mexicanos.

Sin ofrecer mayores detalles de lo conversado, Sheinbaum dijo en un breve mensaje de su cuenta de X que tuvo un “cordial” y “excelente” diálogo telefónico con Trump en el que “reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”.

“Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores, que en fecha próxima, visitarán nuestro país”, señaló la mandataria.

Sheinbaum y Trump sostuvieron el 23 de febrero una conversación telefónica luego de la operación militar en la que fue abatido el líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, que desató acciones violentas en al menos 20 de los 32 estados mexicanos y dejó 70 muertos cientos de autos y comercios quemados.

Las relaciones entre Washington y México se tensaron tras la muerte de dos agentes de la CIA quienes fallecieron el 19 de abril junto con dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó por un barranco en las montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas— y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El incidente motivó una nota de protesta del gobierno de Sheinbaum que reclamó a Washington que no había sido informado de la presencia en el país de los dos agentes estadounidenses ni de sus actividades en el estado de Chihuahua gobernado por la oposición.

A finales de abril las relaciones se tensaron nuevamente luego que la fiscalía de Nueva York acusó de narcotráfico y tenencia ilícita de armas a Rocha, al alcalde de la capital de Sinaloa, un vicefiscal estatal, un senador oficialistas y otros funcionarios activos y retirados.

En medio de las tensiones políticas, los equipos negociadores de México y Estados Unidos han mantenido en los últimos dos meses diálogos previo a la revisión del tratado comercial que tienen con Canadá (el T-MEC) que será sometido a revisión a partir de julio y que se ha visto afectado por los aranceles que ha impuesto Trump.