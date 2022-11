¿Quién es “Canelo” Álvarez? se preguntan en España tras amenaza a Messi

A raíz de la polémica generada por las declaraciones del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez contra el astro argentino Lionel Messi, las críticas se dispararon en los diversos programas de televisión, tanto de Argentina como en España.

En el programa de televisión “El chiringuito”, el ex futbolista y ahora influencer español , Jota Jordi preguntó a la audiencia: ¿Quién es Canelo?... y reiteró: “A Canelo lo he conocido hoy que ha hablado de Messi y como yo mucha gente que no sabía quién era”

En el programa de tertulia, el periodista Josep Pedrerol destacó que el boxeador mexicano es muy reconocido en su país:

“Canelo no es cualquier cosa, si Canelo levanta la voz se pone de pie todo México”, dijo.

En el debate, donde varios se apasionaron en el tema y destacaron sus críticas contra el boxeador mexicano, Pedrerol enfatizó:

“Pero que no se venga (Canelo) a hacer famoso a costa de Messi, eso no”.

Otros tertulianos reiteraron la calidad del tapatío y destacaron que se encuentra en la “súper élite del boxeo”:

“Es el mejor boxeador de México desde la época de Julio César Chávez”

“A Canelo Le ha dolido como mexicano”

¿Qué hizo Messi que enfureció a “Canelo” Álvarez?

AP- El crack argentino podría haberse metido en un lío con la persona equivocada después de mover la camiseta de la selección de México con el pie durante la celebración de la victoria en su duelo mundialista el sábado.

El boxeador mexicano dijo en Twitter que Messi estaba “limpiando el piso" con la camiseta mexicana y que fue una actitud irrespetuosa de la estrella argentina hacia los mexicanos.

“ Que le pida a Dios que no me lo encuentre ", tuiteó Canelo.

Messi se estaba quitando el botín derecho cuando, aparentemente sin querer, movió la camiseta que había intercambiado con un jugador mexicano tras el triunfo por 2-0. La prenda estaba en el piso mientras los argentinos celebraban en el vestuario.

El exdelantero argentino Sergio “Kun” Agüero salió en defensa de Messi.

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, escribió en Twitter. “Las camisetas siempre, después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor”.

El exfutbolista español Cesc Fàbregas también defendió a Messi diciendo que es normal que los futbolistas dejen las camisetas en el piso antes de llevarlas a lavar.

Messi, de 35 años, busca ganar su primer Mundial con Argentina. La victoria sobre México les da posibilidades de avanzar a los octavos de final.