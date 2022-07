Racismo. Bloguero texano llama "Miss Frijoles" a congresista nacida en México

La congresista republicana Mayra Flores acusó a su oponente demócrata Vincent González de pagar a un bloguero de Texas para publicar anuncios racistas y de odio en su contra.

A través de su cuenta de Twiter, la representante del Distrito 34 de Texas publicó la captura de pantalla de un blog donde se lee: San Benito corona a Mayra Flores “Mis Frijoles” 2022.

En junio psado, Mayra Flores hizo historia en Texas al convertirse en la primera mujer nacida en México elegida al Congreso de Estados Unidos. Ahora denuncia racismo basado en su herencia mexicana y latina.

En una primera respuesta a la publicación, ella comentó: “encantan los frijoles y crecí comiendo frijoles. No me avergüenzo de mi educación y los frijoles con tortillas de harina son simplemente los mejores. Por Miss Frijoles 2022”.

My far left opponent, Vincent Gonzalez, hired a local blogger to run hateful & racist ads against me!



But, I love frijoles & I grew up eating frijoles. I am not embarrassed of my upbringings & frijoles w/tortillas de harina is simply the best. Here's to Miss Frijoles 2022 #TX34 pic.twitter.com/7z5SRGCfUv