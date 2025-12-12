Legisladores demócratas publicaron el viernes una nueva serie de fotos propiedad del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, que incluye imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del exmandatario Bill Clinton.

Otras figuras destacadas que aparecen en las fotos son el exasesor de Trump, Steve Bannon; el ex secretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers; el director de cine Woody Allen; y el expríncipe británico ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

También figuran Bill Gates, de Microsoft; y Richard Branson, del Grupo Virgin.

La relación de Epstein con las personas que aparecen en las fotos ya era conocida y las imágenes, sin fecha, no parecen mostrar ninguna conducta ilegal.

Sin embargo, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que " estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo" .

La Casa Blanca acusó a los demócratas de publicar fotos "seleccionadas" propiedad de Epstein "para intentar crear una narrativa falsa".

Foto: HANDOUT / House Oversight Democrats / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS / HANDOUT

"El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desmentido repetidamente", dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

Entre las fotos publicadas el viernes también hay imágenes de juguetes sexuales y un novedoso "condón Trump", con la imagen de su rostro y la frase "¡Soy ENORME!".

Hay tres fotos de Trump entre las 19 publicadas el viernes. En una de ellas, aparece de pie junto a seis mujeres que llevan lo que parecen ser collares tradicionales hawaianos alrededor del cuello. Sus rostros fueron pixelados.

Foto: EFE/Oversight Dems

En otra, se ve a Trump hablando con una mujer rubia y a Epstein al fondo. En la tercera, aparece Trump sentado junto a una mujer rubia cuyo rostro fue tapado.

Al expresidente Clinton se le ve en una foto con Epstein y Ghislaine Maxwell, su expareja y cómplice que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y otros delitos. Hay también otras dos personas no identificadas.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Epstein, un exitoso financiero, era amigo de personas ricas y poderosas, a las que invitaba con frecuencia a su lujosa casa del Caribe.

En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.

Cumplió alrededor de un año de cárcel en condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue detenido y acusado de tráfico sexual de menores.

Murió cuando cumplía prisión preventiva en Nueva York ese mismo año, y su muerte fue declarada como suicidio.

El Congreso ordenó al Departamento de Justicia que publique antes del 19 de diciembre sus archivos sobre la extensa investigación a Epstein.