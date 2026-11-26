La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de "injerencia" que la agencia antidrogas de Estados Unidos habilitara una línea directa para denuncias relacionadas con el cártel de Sinaloa.

El director de la DEA, Terry Cole, anunció la noche del miércoles en sus redes sociales que la agencia habilitará canales para que ciudadanos mexicanos denuncien anónimamente por servicios de mensajería y correo electrónico a personas, funcionarios públicos y redes de lavado vinculadas con este cártel considerado por Estados Unidos como "organización terrorista".

"Es evidente que es un asunto de injerencia ", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "Imagínense que la Secretaría de Seguridad (...) abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?".

"La DEA tiene mucho que hacer en su país", agregó la mandataria, que leyó un artículo periodístico sobre el presunto consentimiento de la agencia a una red de tráfico de fentanilo en 2024, mientras el país afrontaba una epidemia de muertes por esa sustancia.

"Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?", añadió.

La presidenta indicó además que corresponde a la justicia evaluar el pedido de extradición a Estados Unidos del recién capturado capo "Chapo Isidro" hace casi una semana. La fiscal general dijo esta semana que sería juzgado en México.