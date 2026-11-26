TE RECOMENDAMOS
¿Quién es El Chapo Isidro? De heredero de los Beltrán Leyva a rival de El Chapo y Los Chapitos. VIDEOS
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de "injerencia" que la agencia antidrogas de Estados Unidos habilitara una línea directa para denuncias relacionadas con el cártel de Sinaloa.
“Los cárteles controlan México”: Trump asegura que se lo dijo directamente a Sheinbaum y advierte de ataques por tierra
El director de la DEA, Terry Cole, anunció la noche del miércoles en sus redes sociales que la agencia habilitará canales para que ciudadanos mexicanos denuncien anónimamente por servicios de mensajería y correo electrónico a personas, funcionarios públicos y redes de lavado vinculadas con este cártel considerado por Estados Unidos como "organización terrorista".
¿Quién es El Chapo Isidro? De heredero de los Beltrán Leyva a rival de El Chapo y Los Chapitos. VIDEOS
"Es evidente que es un asunto de injerencia", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "Imagínense que la Secretaría de Seguridad (...) abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?".
Te recomendamos
Así fue el operativo para capturar a El Chapo Isidro: 361 militares y 14 aeronaves. VIDEOS
¿Quién es El Chapo Isidro? De heredero de los Beltrán Leyva a rival de El Chapo y Los Chapitos. VIDEOS
Sheinbaum niega "colaboración sin precedentes con la DEA" para luchar contra el narcotráfico
“Los cárteles controlan México”: Trump asegura que se lo dijo directamente a Sheinbaum y advierte de ataques por tierra
"La DEA tiene mucho que hacer en su país", agregó la mandataria, que leyó un artículo periodístico sobre el presunto consentimiento de la agencia a una red de tráfico de fentanilo en 2024, mientras el país afrontaba una epidemia de muertes por esa sustancia.
"Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?", añadió.
La presidenta indicó además que corresponde a la justicia evaluar el pedido de extradición a Estados Unidos del recién capturado capo "Chapo Isidro" hace casi una semana. La fiscal general dijo esta semana que sería juzgado en México.
[Publicidad]