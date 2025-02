Sheinbaum niega conocer a abogado de 'El Mayo' y dice que no hay "complicidad" con nadie La Presidenta de México asegura que no conoce a Juan Pablo Penilla, abogado de "El Mayo"; "me tomó fotos con mucha gente"

Sheinbaum niega conocer a abogado de 'El Mayo' y dice que no hay "complicidad" con nadie. EFE/ José Méndez