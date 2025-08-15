La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes que exista desabasto de gasolina en algunas regiones del país, debido a protestas de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sureño estado de Chiapas.

“No hay desabasto de combustible, hay combustible, es más bien un tema de transporte que ya se está resolviendo”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que el problema de las pipas para transportar el combustible “ya se está viendo en este momento, pero está resuelto, y no hay problema, digamos, de abasto”.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que en el sur del país, medios locales reportaran desabasto de gasolina debido a protestas de los jubilados de Pemex quienes acusan no tener servicios médicos, lo que ha causado compras de pánico y largas filas en estaciones de venta del combustible.

Las ciudades más afectadas han sido Tapachula y Cacahoatán, porque las estaciones de servicio se han quedado sin el combustible, mientras otras operan algunas horas.

Las estaciones de servicio se han convertido en un caos y se preveé se agudice la situación del desabasto. Las personas esperan hasta dos horas y media para tener unos litros de gasolina y padecen las altas temperaturas de la región.

Mientras que otros municipios afectados son Tapachula, Tuxtla Chico, Ciudad Hidalgo, Cacahoatán, Tuzantán y Mapastepec, Huixtla, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Acapetahua y Motozintla.

En redes sociales, usuarios han reportado desabasto en algunas zonas de la Ciudad de México, sin embargo, Pemex explicó que la falta de combustible se debe a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.

“Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación”, enfatizó la empresa en un comunicado.