La Comisión Federal de Electricidad confirmó este viernes una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán.

En un breve informe, CFE informó ya se tomaron las acciones necesarias en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para "restablecer el servicio en el menor tiempo posible".

Momentos después, en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el incidente y aclaró que las plantas de generación "están bien".

"Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo", detalló la mandataria.

Por su parte, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que la falta de luz afecta amplias zonas de la península.

" Todos los equipos de emergencia se mantienen en operación ", precisó.

En un video publicado por Lezama a las 4:20 de la tarde informó que la energía eléctrica se restablecerá en un lapso de dos o tres horas de manera paulatina.

Hasta el momento ninguna de las autoridades ha dado a conocer el origen de la falla eléctrica.

Apagón afecta comercios y las principales ciudades

De acuerdo con usuarios en X, el apagón en los tres estados ha provocado caos vial en diferentes localidades al no contar con los semáforos habilitados y en los hospitales entraron en funcionamiento las plantas de energía.

Por su parte, los medios locales informaron que el apagón inició poco después de las 2:00 de la tarde, provocando cortes al servicio de internet y telefonía en diversas comunidades.

Los servicios en los comercios y plazas también se vieron afectados en pleno inicio de fin de semana, de una de las regiones con mayor atractivo turístico.

Las principales ciudades afectadas en la península por el apagón son: