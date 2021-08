Suspenden a policías por golpear a afroamericano durante arresto

Tres policías de Washington DC han sido suspendidos de sus cargos luego de que se revelara un video en el que se muestran agrediendo físicamente a un hombre de raza negra mientras lo arrestan.

De acuerdo con los informes del Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC, los tres agentes fueron sometidos a “investigaciones criminales y administrativas” una vez que el video se hizo viral en redes sociales.

En la imágenes, uno de los hombres aparece golpeando la cara del hombre mientras los otros trataban de contenerlo durante un arresto.

Según informes del jefe de policía de DC, Robert Contee, el incidente ocurrió después de que los oficiales supuestamente vieron una “transacción de drogas de mano a mano” en la vía pública.

Dichos oficiales se acercaron a uno de los sospechosos y trataron de arrestarlo. En medio de la confrontación, uno de los agentes comenzó a abofetear al sospechoso mientras los otros lo sometían; un cuarto agente evitó que lo ayudaran los testigos.

@DCPoliceDept OFFICER SEEN PUNCHING A GUY IN THE FACE TODAY IN SOUTHEAST DC!!!!! WHERE IS THE WORLD WIDE MEDIA COVERAGE NOW???!!!!!! pic.twitter.com/B8lFJyDkXf