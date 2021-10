“Todas las asiáticas son feas”, mujer lanza insultos racistas en restaurante de NY

En redes sociales se está haciendo viral un video en el que se muestra a una mujer de Nueva York gritando comentarios racistas en contra de una clienta asiática.

El incidente ocurrió en un restaurante de Manhattan, Nueva York cuando una mujer, identificada como Brittany Ciera Ortiz, le gritó insultos raciales a una comensal de origen asiático.

“Las asiáticas son feas”, se logra escuchar repetidas veces en el video junto a una serie de insultos.

De acuerdo con Denise Carino, la víctima y quien grabó el video, Ciera comenzó la disputa sin ningún motivo y a ella se le unieron empleados del restaurante que en ningún momento defendieron a la víctima.

El video comienza con una selfie de Carino en la que aparece un cuadro de texto diciendo “Tenía a una chica y trabajadores diciéndome: ‘Eres una p*rra asiática fea’. Nunca vayan a @empanadamamanyc”.

Posteriormente se muestra a la agresora gritando repetidamente las agresiones. Más adelante se escucha que Carino la llama fea y junta otras ofensas raciales, pero ahora en contra del origen hawaiano, mexicano y chino.

“Jodidamente fea y jodida mexicana, jodida hawaiana, sea lo que sea que seas, pequeña p*rra china”.

Ciera incitó a Denise a compartir el video que estaba grabando, mismo que hasta el momento supera el medio millón de reproducciones.

Los empleados del restaurante Empanada Mama respondieron al video en donde se les acusa de haber apoyado las agresiones.

Giovanni Morales, gerente del lugar, le dijo a The Daily Dot que el altercado se puso a investigación y resultó que Carino se había negado a seguir las instrucciones de esperar afuera la entrega de su comida y que al parecer llegó al establecimiento en estado de ebriedad.

Los empleados del restaurante revisaron los videos de seguridad y vieron que Carino supuestamente comenzó a burlarse del guardia de seguridad y lo acusó de usar su privilegio de blanco para no dejarla pasar.

This looks like racism pic.twitter.com/EVN6bUcUQE