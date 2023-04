Trump se lanza contra su ex abogado y lo demanda por 500 millones de dólares El ex presidente de Estados Unidos busca una reparación por el “gran daño a su reputación” tras el escándalo de Stormy Daniels

El abogado Michael Cohen fue demandado por el ex presidente Trump por el caso Stormy Daniels. (Photo by TIMOTHY A. CLARY and Brendan Smialowski / AFP)