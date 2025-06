El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntó a sus asesores si el comportamiento de Elon Musk, con quien ha mantenido un explosivo enfrentamiento virtual que ha supuesto su ruptura de relaciones, pudo haber estado relacionado con un presunto consumo de drogas del magnate tecnológico, reportó la CNN.

"En privado, busca comprender las críticas del multimillonario tecnológico, mientras que públicamente señala que no le importa" , informa la cadena estadounidense citando a una fuente familiarizada con estas conversaciones.

Sin embargo, Trump se negó a opinar públicamente sobre este asunto el viernes por la noche desde el Air Force One: "No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé... no sé cuál es su situación" , dijo entonces.

Esta información contrasta con las declaraciones que el mandatario estadounidense concedió a ese mismo medio ayer, donde afirmaba que "ni siquiera pensaba en Elon" y que no hablaría con Musk "por un tiempo" .

"Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo" , expresó también desde el Air Force One a la prensa, pero resaltando que solo estaba bromeando.

No es la primera que sale a la luz el consumo de ketamina reconocido por Musk, aunque bajo prescripción médica según el director ejecutivo de Tesla.

Hace una semana, el diario The New York Times publicó un reportaje titulado 'Durante la campaña electoral, Elon Musk hizo malabarismos entre las drogas y el drama familiar'.

"A medida que Musk entraba en la órbita del presidente Trump, su vida privada se volvió cada vez más tumultuosa y su consumo de drogas era más intenso de lo que se creía", continúa el artículo al que han seguido otras piezas periodísticas como 'La caótica vida personal de Elon Musk', como titularon otro reportaje cinco días atrás.

"Hay momentos en los que tengo una especie de estado químico negativo en el cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina ayuda a superar ese estado mental negativo", declaró Musk en una entrevista con la CNN hace más de un año, donde añadió que está recetado para poder consumirla y que tomaba "una pequeña cantidad una vez cada dos semanas o algo así" .

El encontronazo entre Musk y Trump comenzó el jueves al mediodía con palabras del presidente ante las críticas del hombre más rico del mundo al plan fiscal y presupuestario impulsado por el republicano, que según estimaciones aumentará en más de 2 billones de dólares la deuda pública del país.

Para el propietario de X, esto "socava" su labor para recortar el despilfarro en el Gobierno federal al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, del que se despidió formalmente la semana pasada.

Musk llegó a afirmar que Trump figuraba en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, los cuales supuestamente incluyen los nombres de sus cómplices, en una nueva escalada del enfrentamiento público.

El mandatario, a su vez, aseguró que Musk se había vuelto "LOCO" y continuó defendiendo su "gran y hermoso proyecto de ley", ahora a discusión en el Senado.