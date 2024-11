Una turista causó indignación y polémica en redes sociales tras ser difundido un video en el que se le observa orinando en plena galería de arte en Oaxaca. Los hechos fueron denunciados por el propio lugar a través de su cuenta oficial y la situación despertó una ola de críticas y denuncias, pues aseguran que existe una falta de servicios sanitarios en la entidad.

Tras celebrarse la fiesta de Día de Muertos en Oaxaca, una galería de arte del estado, ubicada en plena zona turística, denunció que en su establecimiento una mujer se orinó dentro de una de sus salas. El lugar donde sucedieron los hechos es La Mano Mágica Gallery, la cual, de acuerdo con su descripción en Instagram, es una galería de Arte Contemporáneo y Arte Popular, fundada en 1987 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Dicha galería compartió su enojo al percatarse de que una turista utilizó sus instalaciones como baño público y orinó cuando nadie se dio cuenta. En las imágenes se aprecia a la mujer, quien vestía un short y sudadera negra y está pintada de calavera, esconderse en una de las salas para hacer del baño.

“Un día tan bonito como día de muertos siempre tiene detalles, aunque supongo que los de infraestructura le están quedando grandes al municipio. ¿Saben cuánto vale una pipa de agua en el centro? ¿Y cuánto dura? ¿Cientos de pintacaritas y cuantos baños públicos?”, se lee en el mensaje que compartió la galería La Mano Mágica.

Dicho lugar precisó: “En solo dos días llevamos tres incidentes de personas orinando a pleno día en nuestras puertas o dentro de nuestras instalaciones. Justo hace un momento una mujer en su desesperación claro de necesidades básicas se orinó a media galería. ¿Cómo afrentamos esta situación?”.

Hasta ahora, se desconoce la identidad de la mujer o si se trataba de una turista nacional o extranjera, pero sin duda, su acción generó polémica y causó toda clase de comentarios, entre los que criticaban su actuar dentro de la galería de arte y lo que éste suceso dejó en evidencia, una falta de servicios sanitarios en la zona.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron y manifestaron su indignación: “Yo creo que es una verdadera grosería, no es la primera persona que tiene necesidades, lo más común u decente es ir a un restaurante o café y pedir que te presten el baño”, “De cómo una fecha sagrada para conmemorar a nuestros muertos se volvió otro spring breakers”, “Falta de educación y cultura”, “Los extranjeros hacen este tipo de cosas aquí, que en su país no harían”, “Para pintarse la cara tuvo tiempo y dinero pero para buscar un baño no” y “Así como promueven el turismo es responsabilidad del gobierno proveer de baños en la ciudad”, fueron algunos de los comentarios.