Una joven mexicana identificada como Estrella del Car, originaria de Villahermosa, Tabasco, denunció públicamente a una mujer extranjera que realizó actos discriminatorios y agresiones físicas en su contra por sus creencias religiosas.

A través de redes sociales, la joven practicante del Islam narró el percance que sucedió en un establecimiento de Costco, luego de que la mujer de presunto origen europeo la interceptó para atacarla por estar en contra de las personas musulmanas.

Según las primeras declaraciones de Estrella, la extranjera se acercó con una actitud violenta para agredirla físicamente, sin embargo, testigos que presenciaron el hecho le brindaron ayuda.

”Me comenzó a jalonear y casi me golpea si no es porque la señora me ayudó y otras personas. Yo nunca le hice nada, simplemente yo estaba ahí”, señaló.

En la grabación que cuenta con más de 1 millón de reproducciones en TikTok, se puede observar a la joven con una vestimenta casual con su hiyab, un velo que cubre la cabeza y el cuello de las mujeres musulmanas en lugares públicos. Según el testimonio, durante la discusión, la mujer que se muestra con cabello rubio, se refirió hacia la religión islámica con la expresión “qué asco”, además de que le dijo a la joven que “se regresara a su país”.

“Me dijo ‘¿eres musulmana?’ y yo le dije ‘sí’, me dijo ‘qué asco, regrésate a tu país’ y la señora ni siquiera era mexicana, ella me dijo que era de Europa y que Europa se había infestado de musulmanes y que no quería lo mismo para México”, comentó.

Tras la grabación viral, algunos usuarios expresaron su indignación y recordaron que México es un país laico que permite a las personas tener libertad de creencias e igualdad ante la ley.

“La gente que no termina de entender que ella es mexicana pero su religión es el Islam, así como en México hay mormones, cristianos, testigos de jehová y católicos”, señalaron.

¿Qué pasó después de la agresión?

Tras el acto de discriminación que sufrió por parte de la mujer extranjera, Estrella mostró con sus seguidores las marcas que tiene sobre la piel debido a la agresión de la que fue víctima, además, recordó otros actos violentos que han ocurrido en México en el último año.

“Este tipo de gente viene a México a tratar mal a la gente, que si por su color de piel, por su forma de hablar, porque hacen ruido con bandas musicales, por su vestimenta por su religión, POR TODO”, dice.

Estos hechos se suman a la ola de extranjeros que se han viralizado por expresarse ‘mal’ de las tradiciones, cultura y música de México, así como a los actos de discriminación que han sufrido algunas personas mexicanas en su propio país.

En marzo, una modelo estadounidense se quejó de los organilleros de la Ciudad de México, una turista agredió a una mesera en San Miguel de Allende y se inició la prohibición de la música de banda en Mazatlán por la molestia de los turistas de Estados Unidos.

#CirculaEnRedes📲 Una joven musulmana fue agredida por una mujer europea al interior de la tienda Costco de Villahermosa.⚠️



Testigos y personal de seguridad de la tienda tuvieron que intervenir para recuperar el teléfono de la joven que le había sido arrebatado.🚨 pic.twitter.com/nnGwXol76D — Desde Las Calles (@DesdeLasCalles_) October 24, 2024