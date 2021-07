Video. Mujer acusa falsamente a afroamericano de robarle el celular a su hijo

Un nuevo caso de racismo en Estados Unidos, en contra de personas afroamericanas, se está haciendo viral en redes sociales.

Através de un video compartido en las redes sociales, un hombre afroamericano fue agredido y acusado falsamente de haber robado un teléfono celular a un niño. Según los informes, el incidente ocurrió en la salida del Walmart Moreno Valley de California.

Una mujer, sin identidad revelada, acusó a Ja’Shar Byant de haberle robado el celular de su hijo cuando Bryant se encontraba ocupado comprando cortinas. El menor le dijo a su madre que había perdido su teléfono.

En seguida, la mujer volteó a ver a Bryan de forma sospechosa y despectiva. Cuando Ja’Shar se dio cuenta, incómodo dejó su canasta de las compras y salió de la tienda sin buscar ningún enfrentamiento. “Me sentí tan incómodo, dejé mi canasta allí. procedía a salir”, dijo el hombre en el video que grabó.

Poco después de que Bryant salió, la mujer lo siguió hasta el estacionamiento y lo acusó a punta de agresiones de haberle robado a su hijo.

El inicio del incidente no fue documentado, pero Bryant se encargó de contarlo para contextualizar las imágenes que logró captar.

En el video se alcanza a escuchar que la mujer se acerca al hombre y le pregunta inicialmente: “Disculpe, ¿tiene el teléfono de mi hijo?” a lo que Bryant contesta que “No”, luego se escucha a la mujer repetir la misma frase, pero ahora en tono de afirmación: “Tienes el teléfono de mi hijo. No vine a ti así”.

Bryant le responde que se le acercó de la nada para acusarlo sin fundamento de haber robado un teléfono y que continuaba acusándolo a pesar de que ya le había dicho una vez que no había tomado nada.

Cuando el hombre se dirigió a su auto, la mujer enojada comenzó a gritarle y a decirle que se quedara en donde estaba hasta que llegara la policía.

“La única razón por la que dije ‘Me quedaré aquí con ella’ es que no quería irme”, narró el hombre en el video. “Yo he estado en el mismo escenario y me fui y me acusaron de que alguien robó algo, así que me quedé”.

Poco después de que la mujer lo abordó, Ja’Shar entró de nuevo a la tienda para denunciar con los empleados el acoso que estaba sufriendo por algo que no había hecho.

Minutos después, luego de que no dejaron ir al hombre y la mujer continuaba señalándolo como responsable de la pérdida del teléfono. Más adelante en la discusión, el hijo de la mujer se acercó a ella para decirle que el teléfono lo había dejado accidentalmente en el automóvil y que no lo recordaba.

Cuando Bryant escuchó al menor, le dijo a la mujer que presentaría cargos en contra de ella por haberlo difamado y por haberlo agredido.

“Esto es un perfil racial. Ustedes mismos lo ven en la cámara”, dijo el hombre. Poco después la mujer se retiró de la tienda gritándole agresiones racistas.

Casi al final del video el hombre dijo que el ataque que había sufrido fue con intenciones racistas ya que “Sé que soy negro con tatuajes, así que automáticamente asume que lo tuve”.

Según los informes, luego del incidente de tintes racistas, se supo que la mujer trabajaba en Kaiser Permanente, por lo que la empresa dijo que iniciaría investigaciones y se deslindó de sus actitudes diciendo “La conducta en este video no refleja de ninguna manera las opiniones o creencias de Kaiser Permanente”.

Thank you for sharing this. This video has been brought to our attention and we are actively investigating it. The conduct in this video does not in any way reflect the views or beliefs of Kaiser Permanente.