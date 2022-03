Video. Mujer asiática, de 67 años, recibe brutal golpiza en Nueva York

Un nuevo caso de ataques de odio en contra de personas de origen asiático en Estados Unidos se está haciendo viral a través de las redes sociales.

En esta ocasión se trata de una mujer asiática, de 67 años, que fue atacada brutalmente por un hombre en la entrada de un edificio de Nueva York. El sospechoso le propinó más de 125 veces.

El Departamento de Policía de Yonkers compartió el video a través de redes sociales.

En las imágenes se aprecia que el sospechoso sigue a la víctima hasta la puerta de su edificio, ella entra empujando una carreola llena de cosas y trata de abrir una segunda puerta cuando el hombre la ataca por atrás dándole un golpe en la cabeza, luego la tira al suelo y comienza a golpearla con fuerza, incluso le da patadas en el rostro y le escupió.

La víctima cayó en la esquina entre la puerta y la pared, lo que le impidió liberarse del hombre que le cubrió el paso.

Más adelante en el video, se muestra que la mujer deja caer una de sus manos, como si se estuviera desvaneciendo por la golpiza, hay sangre en el suelo y detrás de la segunda puerta hay una persona tratando de abrirla para ayudar.

Finalmente el hombre deja de golpearla, se voltea hacia la salida principal reflexionando lo que hizo y sale apresurado. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de vigilancia.

Luego de que el video fuese compartido con las autoridades, el hombre fue identificado como Tammel Esco, de 42 años.

El Departamento de Policía de Yonkers lo arrestó y acusó de llamar a una mujer de 67 años “perra asiática”, seguirla hasta su edificio y golpearla severamente.

Cuando fue encarcelado, se le acusó de intento de homicidio como delito de odio y se le dio un cargo de agresión como delito de odio.

“Este es uno de los ataques más espantosos que he visto; golpear a una mujer indefensa es despreciable y atacarla por su raza lo hace aún más”, dijo en un informe el comisionado de la policía de Yonkers, John Mueller.

On Monday, the Yonkers Police Department and the Westchester County district attorney announced that Tammel Esco, 42, of Yonkers had been charged with attempted murder and assault, both as hate crimes, as a result of the attack, which occurred shortly after 6 p.m. on Friday. pic.twitter.com/2QZAuDkXvu