Video. Tesla sin frenos y a toda velocidad se estrella en edificio de Ohio

Un auto Tesla deshizo la entrada principal de un edificio con paredes de cristal en Ohio luego de impactarse contra él, según muestra un video que se está viralizando en redes sociales.

Informes señalan que el conductor de un Tesla Model 3 2020 se encontraba dentro de su vehículo cuando sucedió el increíble accidente en el que quedaron los muros de la planta baja del edificio completamente destruidos.

Al parecer el Tesla se quedó sin frenos mientras conducía fuera del Centro de Convenciones de Greater Columbus, Ohio, edificio en el que se impactó.

El auto iba a una velocidad superior a las 70 mph, por lo que el choque fue estrepitoso y dejó severos daños a la estructura del lugar.

En el video se muestra al Tesla viajando a gran velocidad cuando baja volando unas escaleras y atraviesa las puertas del centro de convenciones. El impacto ocasionó que inpo de los pilares de soporte en el interior girara completamente antes de detenerse tambaleante. No hubo lesionados dentro del edificio.

Las imágenes fueron captadas por varias cámaras de vigilancia ubicadas en varias partes exteriores del centro de convenciones.

Un testigo le dijo a la policía que el Tesla comenzó a acelerar durante una luz amarilla al final de la calle en donde chocó, aunque no se han revisado las cámaras de tránsito para verificar si en verdad fue pérdida de frenos o una imprudencia del conductor.

El informe policial del Departamento de Policía de Columbus informó que el hombre sufrió severas lesiones en el rostro y brazos por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, hasta las últimas actualizaciones, se dijo que el hombre se encontraba en condición estable.

Luego del incidente, el pasajero, con identidad no revelada, recibió una citación por falta de control a pesar de declarar que el vehículo se quedó sin frenos.

Empleados del lugar dijeron que el Tesla Model 3 causó daños que le costarán a su propietario entre $250 mil dólares y $300 mil, aunque los dueños del edificio y las autoridades de Columbus harán sus propias estimaciones de costos una vez que haya concluido las investigaciones pertinentes.

No se sabe cuánto podría pagar para reparar su vehículo que, según el video, presentó importantes daños en el cristal de enfrente, llantas y la estructura del cofre.

Hasta el momento se sabe que el choque fue provocado por problemas de frenos y no por el uso del piloto automático, función que se ha relacionado con los principales y más graves accidentes de tránsito de Teslas tan sólo en Estados Unidos.

Elon Musk Tesla Car Slams into convention centre in the US state of Ohio, The driver told the police that he had been unable to brake. Automation Technology is the future. pic.twitter.com/aC3kAOpo2d