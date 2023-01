Amiga de Kylie Jenner recibe el 2023 con vestido de escote infinito y braless

La modelo Anastasia Stassie Karanikolaou inició el 2023 con un glamoroso y descubierto atuendo a pesar de que se encontraba en el destino nevado de Aspen, en Colorado.

La estrella de redes sociales festejó la víspera de Año Nuevo junto a su amiga Kylie Jenner y atrapó los reflectores de paparazzis ataviada con un espectacular vestido satinado en color gris.

Su prenda tenía un escote infinito que dejó al descubierto su abdomen plano y tonificado. Usó el vestido al estilo braless y aumentó el glamour al combinarlo con un pesado abrigo negro y botas de gamuza a juego.

Foto: Grosby Group

Anastasia Karanikolaou añadió el toque atrevido al portar un collar de cadenas que cruzaba su abdomen y se abrochaba alrededor de su cadera.

Presumió la belleza de su rostro con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, abundante rubor en los pómulos, labial nude, sombras amarillas en los párpados y un delineado cat eye. Sujetó su cabellera en una coleta ligeramente despeinada.

Stassie no dudó en compartir la fotografía de su look con sus 10.9 millones de seguidores en Instagram y sumó miles de reacciones y comentarios.

La famosa influencer pasó Año Nuevo con Kylie y Kendall Jenner, Hailey y Justin Bieber. Se divirtieron haciendo actividades de nieve y viendo películas en Aspen.

Días antes, se lució con un catsuit de transparencias y terciopelo que remarcó su figura de reloj de arena.

Anastasia Karanikolaou se convirtió en la mejor amiga de la empresaria Kylie Jenner, luego de que esta última rompiera lazos con Jordyn Woods. La acompaña a fiestas exclusivas, viajes y posa junto a ella para sesiones de Instagram.

Recientemente, Karanikolaou reveló que también cortó su relación con Jordyn Woods luego de que se involucrara con Tristan Thompson, quien en ese entonces era pareja de Khloé Kardashian, misma que estaba embarazada de su primera hija True.

Declaró al podcast Call Her Daddy: “Oh, no. Ya no mantengo contacto con Jordyn. Por mis propios motivos. Esta es la primera vez que digo esto, pero fue por mis propios motivos, no por seguir a alguien más. Es todo”.

De esta manera, su fama se incrementa hasta el punto de ser embajadora de marcas de belleza y moda como Fashion Nova y Savage x Fenty, la línea de lencería de Rihanna.