Ángela Aguilar está siendo tema de conversación en redes sociales de nueva cuenta y no necesariamente por las recientes entrevistas que ha dado en medio de la promoción de su nuevo álbum Nadie se va como llegó, sino por su matrimonio con Christian Nodal.

Una publicación en Instagram, que se está haciendo viral, sugeriría que la joven cantante está planeando su boda por la iglesia con Nodal, según afirman los internautas. ¿De qué se trata dicho post?

La hija menor de Pepe Aguilar levantó sospechas de sus planes de boda luego de que posara en varias fotografías para un estudio de maquillaje especializado en novias, conocido en redes como Centro de Novias.

En las imágenes aparece la cantante luciendo un impecable maquillaje que destacó sus rasgos; en una de las fotos posó junto a una de las estilistas del estudio, mientras que en otra apareció sosteniendo una tarjeta de presentación de Centro de Novias.

“Makeup para la bella y talentosa @angela_aguilar_ ¡Gracias por tu elección! ¡Increíble que la pasamos!”, se lee en la publicación.

Luego de la publicación de las fotos, los fans aseguraron que Ángela está planeando la boda religiosa con el cantante de Botella tras botella y Dime cómo quieres y que este material es la prueba contundente.

“¿Será una señal de que ya viene la boda religiosa? Me muero”, “¿Otra vez se va a casar?”, “Maquillaje para la boda religiosa”, escribieron algunas fans.

Como es común en todo aquello que se hace viral en torno a Ángela y su esposo, los usuarios también emitieron algunos comentarios en su contra y críticas sobre su imagen.

“Ya por fin se va a casar la niña del cabello falso, todo falso ¡cuántos perfumes! Y bueno que Dios la perdone y duerma tranquila entre su pecado y no termine mal lo que inició mal“, “¿El maquillaje es para quitar el marido ajeno?”, “El maquillaje lindo, lo que no es la cara con respeto. Lo que se ve no se juzga”, dijeron.

Ángela y Nodal cumplirán un año de casados el próximo 24 de julio. En medio de la incipiente polémica que protagonizaban el año pasado por su relación y supuesta infidelidad de Nodal a Cazzu, la pareja se casó en una ceremonia familiar, bastante exclusiva, en la Hacienda San Gabriel de Morelos.

Los fans esperan que la pareja contraiga matrimonio por la iglesia próximamente, ya que el año pasado sólo fue por el civil.

Rumbo a las celebraciones de su primer año de casados, recientemente se filtró en redes sociales un video que muestra a Ángela y a Christian paseando por Italia; supuestamente el material data de antes de que el escándalo de su romance explotara.

Según dicen los internautas, Ángela y Christian viajaron a Roma, Italia días antes de confirmar su relación a través de una exclusiva con la revista Hola!; esto ocurrió también tan sólo días después de que Nodal anunciara en Instagram que se había separado de la madre de su hija.