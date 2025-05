El Festival de Cannes abre este martes con la entrega de una Palma honorífica para la estrella Robert de Niro, en un clima politizado, con una carta abierta de condena a la campaña militar israelí en Gaza de cineastas que provocó presión sobre el jurado.

La 78ª edición del festival de cine más importante del mundo empieza a las 19:15 (17:15 GMT) con la entrega de un reconocimiento a la carrera de De Niro, un actor doblemente oscarizado que a sus 81 años es una de las principales voces críticas en el mundo del cine contra el presidente Donald Trump. Leonardo DiCaprio le entregará el galardón.

Su discurso genera expectación, en un contexto de alarma del sector audiovisual ante el anuncio de Trump hace una semana de aranceles del 100% a las producciones cinematográficas realizadas fuera de Estados Unidos.

A pocas horas de la gala, más de 380 personalidades del mundo del cine publicaron una carta abierta de denuncia de la guerra en Gaza.

Firmada entre otros por Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Richard Gere, Alfonso Cuarón, Javier Bardem o Costa-Gavras, la misiva recuerda la tragedia de Fatima Hassouna, fotoperiodista fallecida en un bombardeo israelí a mediados de abril.

Su muerte, y la de su familia, se produjo un día después de que se anunciara que el documental "Put Your Soul on Your Hand and Walk" (Ponte el alma en la mano y camina), dirigido por la iraní Sepideh Farsi que ella protagoniza, fuera seleccionado en ACID, una sección paralela del certamen.

"¿De qué sirve nuestro oficio si no es para aprender de la historia, de películas comprometidas, si no estamos presentes para proteger las voces oprimidas?", preguntan los firmantes.

"Tiene que haber una declaración concreta" de parte del Festival, pidió la realizadora del documental en declaraciones a AFP.

En rueda de prensa poco antes de la inauguración, el jurado de Cannes, presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, se esforzó en quitar hierro al asunto.

"El papel del festival es seleccionar artistas, historias y personajes que muestren la vida en su aspecto más horrible y más hermoso", reaccionó una de las integrantes del jurado, la escritora francesa Leïla Slimani.

"El festival es político cuando los artistas lo son", había declarado también en rueda de prensa el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

Por casualidades del calendario, la primera jornada del certamen coincidió con la sentencia en París de un juicio muy mediatizado, el del actor francés Gérard Depardieu, de 76 años.

Acusado desde hace años por varias mujeres de agresiones sexuales y comportamiento soez, Depardieu fue condenado en un primer juicio a 18 meses de cárcel en suspenso.

La justicia consideró probado que agredió sexualmente a una decoradora y a una asistente de dirección durante un rodaje en 2021.

El actor anunció a través de su abogado que apelará la sentencia.

Binoche, que ha trabajado junto a Depardieu, opinó en rueda de prensa que la leyenda francesa "no es un monstruo, sino un hombre" que ha sido "desacralizado" por este juicio.

La sentencia "nos obliga a reflexionar sobre el poder que tienen ciertas personas", añadió.

A partir del miércoles, la Croisette dará paso al glamur del cine mundial, con el estreno fuera de competición de la octava y probablemente última entrega de la saga "Misión imposible", de la mano de Tom Cruise.

Un total de 22 películas compiten por la Palma de Oro este año, de las cuales siete están dirigidas por mujeres, el mismo número récord que en 2023.

La organización endureció el protocolo en la alfombra roja y anunció que los vestidos demasiado voluminosos no están autorizados, lo que obligó a una miembro del jurado, la actriz estadounidense Halle Berry, a cambiar de vestido.

La desnudez está prohibida, recordó el festival.

Cannes entregará su Palma de Oro el sábado 24 de mayo.