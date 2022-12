Brooke Shields se suma a la tendencia sin pantalón y deslumbra a los 57

La actriz Brooke Shields deslumbró al protagonizar la nueva portada de la revista New Beauty y concedió una entrevista en la que habló sobre cómo ha redefinido el concepto de belleza ahora que tiene 57 años.

Para la sesión fotográfica, la protagonista de La Laguna Azul se sumó a la tendencia sin pantalón al lucir únicamente una espectacular gabardina plateada a manera de vestido, combinada con medias negras. La gabardina pertenece a la colección de Michael Kors.

Sus estilistas aumentaron el glamour de Brooke Shields con aretes plateados largos y anillos de piedras preciosas.

Lució su belleza con un rostro perfectamente maquillado con base, rubor rosa, cejas perfectamente remarcadas y delineador negro alrededor de los ojos. Su cabello fue peinado en ondas para darle movimiento.

En la entrevista, Shields habló sobre su nuevo podcast Now What? With Brooke Shields y dijo que está destinado a inspirar a las mujeres mayores de 40 años a comenzar nuevos capítulos en su vida, mirar hacia enfrente y llevar una vida de bienestar.

El podcast, que se lanzó en octubre, ha incluido invitados como su coprotagonista en Blue Lagoon, Christopher Atkins, la actriz Jessica Capshaw y el comediante Patton Oswalt.

“Al principio, les decía a los invitados que no estaban obligados a responder nada; sentí que los estaba traicionando al estar de repente en este "lado". Recientemente me di cuenta de que, si estoy dispuesto a ser vulnerable, las personas pueden sentirse seguras hablando conmigo, no como si estuvieran frente a un pelotón de fusilamiento”, dijo.

Brooke Shields ha redefinido el concepto de belleza y ahora asegura que se trata de cuidado personal y no de autocomplacencia.

Foto: AFP

Durante la década de los 80, Brooke Shields fue toda una covergirl. Apareció en la portada de Vogue cuando sólo tenía 14 años. También protagonizó una exitosa campaña para Calvin Klein y saltó a la fama por su protagónico en La Laguna Azul.

Ser famosa a una temprana edad hizo que fuera más difícil ser aceptada en la escuela, pues sus compañeros no se acercaban a ella creyendo que tenía más beneficios por parte de los profesores.

La madre de Brooke Shields fue alcohólica y comenzó a meter a trabajar a su hija como modelo infantil, desde que era una bebé. También le hizo sesiones fotográficas poco apropiadas para una niña.

Pero su pasado y ser un ícono de moda no impidió que completara sus estudios. Se graduó de la licenciatura en Lenguas Romances de la Universidad de Princeton.

Ahora está envuelta en otros proyectos. Está asociada con Life Happens, una organización sin fines de lucro que promueve los seguros de vida, para concienciar a los padres y a las personas de todo el mundo sobre la importancia de estar preparados para el futuro.

Mira sus fotos en la galería superior.