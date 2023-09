Después de los rumores que inundaron las redes sociales sobre el rompimiento de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la pareja se dejó ver en público por primera vez lo suficientemente cariñosa para demostrar que su relación va en serio.

Y es que ambas celebridades fueron captadas durante el concierto de Beyoncé, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, destilando amor y dándose muestras de cariño sin la discreción que había caracterizado su relación desde que comenzó.

Las imágenes de sus ardientes besos, que se viralizaron en redes sociales en cuestión de minutos y han acaparado los titulares de medios del espectáculo, despertó la curiosidad de los fans de ambos por conocer las relaciones amorosas que tuvieron en el pasado, en especial Timmy

Romances de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet ha tenido pocos romances conocidos durante su conocida carrera en Hollywood , pero han sido mediáticos y con grandes personalidades.

Timothée Chalamet y Lourdes León (2013)

Este inesperado romance ocurrió cuando Chalamet tenía 17 años y su carrera estaba despegando en la pantalla grande.

Según los informes, salió con la hija de Madonna, Lourdes León después de conocerla en la secundaria LaGuardia de Nueva York. Al parecer Lola fue de las primeras en saber que Timothée estaba siendo considerado para protagonizar Call Me By Your Name en 2016.

Timothée Chalamet y Lily Rose-Depp

Hasta el momento ha sido la relación más larga que se le ha conocido al actor. Su noviazgo comenzó en 2018, cuando ambos trabajaron en la película The King. Aunque se hablaba de su romance de forma mediática, debutaron oficialmente como novios en el Festival de Cine de Venecia de 2019.

Su rompimiento se dio a conocer en mayo de 2020, cuando él le dijo a British Vogue que se encontraba soltero.

Tras una pausa, la pareja regresó en 2021, pero el romance se esfumó y cada quién siguió con su vida por separado.

Timothée Chalamet y Eiza González

Mientras se encontraba en la pausa con Lily Rose-Depp, Chalamet salió brevemente con Eiza González.

Eiza fue captada en una situación bastante romántica con el actor durante una escapada vacacional a Cabo San Lucas, México, en el verano de 2020. Al parecer su relación no sobrevivió al final de la temporada.

Timothée Chalamet y Sara Talabi

Deuxmoi reportó que Timmy estaba interesado en la modelo e influencer Sarah Talabi en 2022; ambos se conocieron durante el festival de Coachella.

Según los informes, estuvieron juntos brevemente después de conocerse y después se separaron.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Su actual relación amorosa fue impredecible y para muchos improbable debido a sus diferencias laborales, agendas e incluso de personalidad.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron vinculados amorosamente por primera vez a inicios de año por la cuenta de chismes Deuxmoi. Poco después TMZ compartió fotos del auto del actor en la mansión de Kylie durante una cena que ambos tuvieron junto a otros famosos, incluidos Kendall Jenner y Bad Bunny.

En abril ET confirmó que sí estaban en una relación, pero que intentaban mantenerla en discreción e informal.

Aunque surgieron rumores de separación hace un par de meses, la pareja debutó en público dejando ver que estaban fuertes y felices.

Los asistentes al concierto de Beyoncé en Los Ángeles los captaron besándose y compartiendo momentos románticos mientras disfrutaban de la música y la compañía de otros famosos.