Evan Ellingson, actor conocido por las series CSI y Bones, fue encontrado muerto en California, según informaron autoridades locales.

TMZ informó que la antigua estrella infantil murió a los 35 años de edad en el condado de San Bernardino, California. Los registros señalan que fue encontrado “en un dormitorio”.

Hasta el momento se sabe que la oficina forense del condado descartó la muerte por homicidio, aunque siguen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que lo llevaron a perder la vida tan joven.

Sin embargo, el padre del actor, Michael Ellingson le dijo al medio que había sido encontrado en un hogar para personas sobrias y detalló que el el pasado Evan había tenido conflictos de drogadicción durante años antes de entrar a rehabilitación.

Evan Ellingson saltó a la fama desde temprana edad su actuación en My Sister’s Keeper de 2009 junto a Cameron Díaz, como Kyle Harmon en CSI: Miami y actuaciones recurrentes en otros programas como Complete Savages, Bones, Mad TV, 24, Titu, That Was Then y General Hospital.

Durante los últimos años, Evan se había mantenido lejos de Hollywood, ocupándose en el surf, senderismo y equitación.

En una entrevista que le dio a The Philippine Star durante su actuación en CSI, Evan dijo que estaba feliz con su carrera a pesar de su juventud: “Nunca tuve la misma experiencia de infancia con mis amigos. Nunca tuve más tiempo con ellos. Sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que amo”.

Y agregó: “No me arrepiento porque encontré mi pasión por la actuación desde el principio”.