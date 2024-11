Pese al distanciamiento y los problemas que tiene con la dinastía Pinal, Frida Sofía compartió que pudo despedirse de su abuela Silvia Pinal. La joven, de 32 años, envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales en el que contó cómo fue que le dijo “adiós” a la estrella de la televisión y el cine en México. “Le pude susurrar al oído que la amaba” narró Frida Sofía entre lágrimas.

Tras darse a conocer la muerte de Silvia Pinal, amigos cercanos de la fallecida actriz, así como el medio artístico y cultural del país han enviado sus condolencias y mensajes de apoyo a la dinastía Pinal, la cual en estos momentos atraviesa una difícil situación por el deceso de la estrella de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Gran parte de la familia ha guardado silencio en estos momentos tan duros y únicamente han sido unas cuantas personas las que han compartido su sentir tras la muerte de Silvia Pinal. Tal es el caso de Frida Sofía, nieta de la famosa actriz mexicana, quien a través de sus redes sociales compartió un desgarrador video en el que se le escucha llorar desconsoladamente por la partida de su abuela.

Recordemos que Frida Sofía mantiene un distanciamiento con su mamá, Alejandra Guzmán y con su abuelo, Enrique Guzmán, luego de que la joven acusara públicamente a su abuelo de cometer abuso sexual en contra de ella cuando era una niña. Desde entonces, la relación se rompió y Frida Sofía no tiene contacto con sus familiares, así lo han reportado medios nacionales.

Así se despidió Frida Sofía de su abuela Silvia Pinal: “Se merece descansar”

A través de un video que subió a su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía relató su sentir ante la muerte de su abuela; en el clip se le escucha hablar sobre la forma en la que se despidió de Silvia Pinal horas antes de que falleciera.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”, dijo.

Prosiguió: “Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, su hija, que la espera mi hermana Natasha para recibirla en la gloria de Dios como la reina que es y así es y así fue, entonces eso fue lo más bonito de esta desgracia”.

¿Frida Sofía vendrá a México para despedir a su abuela Silvia Pinal?

Hasta el momento, se desconoce si Frida Sofía viajará a México para despedir a su abuela; la joven vive en Estados Unidos y, de acuerdo con el programa Venga La Alegría, fue por llamada telefónica que pudo despedirse de Silvia Pinal, por lo que se especula que no está en el país. No se sabe si Frida Sofía llegará al funeral de la actriz mexicana ni si se presentará en los homenajes que le realizarán a la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano en los próximos días.