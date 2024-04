Jennifer Lopez rodó una sensual sesión fotográfica en lencería, en la que hizo alarde de su belleza y la eterna juventud que conserva a sus 54 años.

Posó para la cámara ataviada con un conjunto nude de la marca Intimissimi, compuesto por un sostén color piel de tipo push up; esta prenda incluyó finos tirantes y escote de tipo corazón. Sumó un bikini thong de corte bajo.

Otro conjunto nude que lució en la campaña publicitaria de la línea Silky Intimates fue un sostén sin costuras de estilo deportivo con bikini de cintura alta.

Para estas fotos, la cantante sólo lució su melena peinada con un moño alto ajustado.

Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude, blush color canela y párpados ligeramente ahumados y un cat eye negro.

A sus pequeños conjuntos sólo le sumó un par de pendientes circulares de oro y su anillo de bodas.

La celebridad ha sido la imagen principal de la marca desde hace poco más de dos años y en cada temporada suele hacer campañas en lencería y corsetería.

En las últimas semanas, tanto Intimissimi como JLo han estado promoviendo los lanzamientos en internet, pero recientemente se dió a conocer la sesión completa en la que la cantante participó como modelo principal luciendo escasas prendas íntimas.

En el lanzamiento de la colección, JLo dijo: “Se siente como seda, pero está hecho de esta tela increíblemente duradera que se amolda a tu cuerpo como una segunda piel”, y agregó: “New Silky Intimates de Intimissimi es una colección perfecta, tiene un estilo clásico y los tejidos son lujosos”.

Además de estar haciendo campañas publicitarias, Jennifer Lopez está concentrada en su gira, que recientemente renombró a This Is Me… Live.

Hace unas semanas se informó que estaba cancelando varias fechas a lo largo de Estados Unidos por baja venta de boletos y logística.

This Is Me… Live servirá para promover su nuevo álbum This Is Me… Now que lanzó en febrero junto a su documental The Greatest Love Story Never Told y su película musical This Is Me… Now: A Love Story.

En una entrevista que le dio a Entertainment Tonight , la Diva del Bronx dijo que se sentía “realizada” con su nuevo trabajo de estudio e insinuó que probablemente sería el último en su carrera como cantante.

“Intentamos hacer cosas que sean muy especiales para los fans y hacer artículos de colección y cosas así que puedan tener por siempre jamás”, dijo.

“La verdad es que ni siquiera sé si volveré a hacer otro álbum después de este. Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López, J.Lo, y realmente me siento muy realizada, por lo que realmente serán artículos de colección en cierto momento”, agregó.