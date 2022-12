Kendall Jenner presume abdomen ‘imposible’ con look de mezclilla

La modelo Kendall Jenner deslumbró al posar para la campaña publicitaria de una marca de mezclilla, la cual presumió en Instagram.

La socialité se lució con unos jeans de mezclilla oscura, para delinear sus kilométricas piernas, y un chaleco a juego sin mangas, que se levantó para hacer alarde de su “abdomen imposible”.

El look que lució la top model es un conjunto de la marca Own Denim, de la cual es embajadora.

Jenner, de 27 años de edad, complementó su look con unas zapatillas negras y lució su cabello castaño con ondas suaves cayendo sobre sus hombros.

En la misma sesión de fotos, la celebridad posó con unos jeans negros y una camisa marrón satinada, casi completamente desabotonada para lucir la lencería negra que llevaba.

Kendall Jenner tiene una silueta digna de una supermodelo, pero hasta ella en ocasiones abusa de la edición en las fotos que sube en redes sociales. Los usuarios de internet la criticaron duramente por una fotografía que compartió en sus historias de Instagram.

En la imagen, la modelo lucía un traje de baño completo en tono verde que delineaba una cintura diminuta. Sin embargo, salieron a la luz fotografías tomadas por paparazzis en las que usa el mismo bañador pero su cintura se ve más ancha.

Los usuarios criticaron que el abuso de los retoques por parte de la estrella de Keeping Up with the Kardashians hace que las personas se sientan inseguras por no alcanzar el mismo nivel de perfección.

Pero Kendall no es la única de la familia en excederse en la edición. En diferentes ocasiones de les ha señalado por lo mismo a sus hermanas Kim y Khloé Kardashian, así como a Kylie Jenner.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kendall Jenner.

