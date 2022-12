Khloé Kardashian se abre la gabardina y sube atrevida fotografía braless

La socialité Khloé Kardashian posó en una de sus sesiones más atrevidas para promocionar la nueva colección de su línea de ropa de mezclilla, Good American.

Subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde luce una gabardina de mezclilla abierta al estilo braless, mostrando su abdomen plano y pequeña cintura.

Completó el look con jeans por encima de la cadera y presumió una manicura extrema en color nude. Destacó la belleza de su rostro con contouring, bronceador, iluminador y rubor. Sumó decenas de reacciones, incluyendo un “Me gusta” de su expareja Tristan Thompson.

La semana pasada se transmitió el capítulo final de la segunda temporada de The Kardashians y en él, Khloé dio la bienvenida al hijo que recibió por maternidad subrogada. El episodio, firmado en julio, la muestra llevando al pequeño con su hija True.

Aún no se ha revelado el nombre del niño, pero sí se sabe que Khloé Kardashian comparte la paternidad de éste con Tristan Thompson.

En el programa, se enteró de que él tuvo otro hijo con otra mujer.

El look de Khloé Kardashian llega poco después de que admitiera que estaba considerando hacerse una operación de senos para estar a la altura de sus esculturales hermanas.

“Realmente estoy pensando en operarme los senos”, le dijo a su madre, Kris Jenner, en un episodio de The Kardashians. “Llevo una blusa de látex con una parte superior de sostén, por lo que se ven geniales en este momento y desearía que se vieran así todo el tiempo. Sólo quiero que se vea más lleno”.

Kris Jenner intentó disuadirla: “No. Eres perfecta como eres, Khloe”.

Khloé Kardashian fue vista sumamente delgada hace tiempo e hizo una declaración sobre la lucha constante que mantiene por alejar las malas percepciones de su imagen corporal. Dijo que es insoportable la presión por ser perfecta y por cumplir con los estándares de belleza impuestos por otros.

“He tenido que escuchar comentarios como ‘Khloe es la hermana gorda’. ‘Khloe es la hermana fea’. ‘Su papá no debe ser su verdadero padre porque se ve muy diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía’. ¿Debería continuar?”, escribió.

La menor de las Kardashian dijo que no pide la gracia de todo el mundo, pero sí que se le reconozca como un ser humano.

“No soy perfecta, pero les juro que todos los días trato de vivir mi vida de la manera más honesta posible, con empatía y amabilidad. No significa que no haya cometido errores. Pero no voy a mentir. Es casi insoportable tratar de estar a la altura de los estándares imposibles que el público ha establecido para mí”, señaló.